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盤後速報 - 雲品(2748)次交易(30)日除息1.75元，參考價38.05元

鉅亨網新聞中心

雲品(2748-TW)次交易(30)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.75元。

首日參考價為38.05元，相較今日收盤價39.80元，息值合計為1.75元，股息殖利率4.4%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/07/30 39.80 1.75 4.4% 0.0
2025/08/13 49.75 2.0 4.02% 0.0
2024/07/31 64.9 2.0 3.08% 0.0
2023/06/29 93.2 1.26599 1.36% 0.0
2022/08/25 44.9 0.5 1.11% 0.0


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