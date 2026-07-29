盤後速報 - 雲品(2748)次交易(30)日除息1.75元，參考價38.05元
鉅亨網新聞中心
雲品(2748-TW)次交易(30)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.75元。
首日參考價為38.05元，相較今日收盤價39.80元，息值合計為1.75元，股息殖利率4.4%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/07/30
|39.80
|1.75
|4.4%
|0.0
|2025/08/13
|49.75
|2.0
|4.02%
|0.0
|2024/07/31
|64.9
|2.0
|3.08%
|0.0
|2023/06/29
|93.2
|1.26599
|1.36%
|0.0
|2022/08/25
|44.9
|0.5
|1.11%
|0.0
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