鉅亨網新聞中心 2026-07-29 10:37

日本熊本縣週二（28 日）發生規模 7.1 強震，最大震度達日本最高級別「震度 7」，氣象廳一度發布海嘯警報，引發全球半導體產業與資本市場高度關注。熊本為日本半導體重鎮，聚集晶圓代工、設備與關鍵材料廠商，此次地震是否衝擊全球供應鏈，成為市場關注焦點。

熊本強震衝擊晶片聚落 業界估影響3至7天。(圖:REUTERS/TPG)

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除了製造廠外，此地更匯集了東京電子（TEL）、羅茲（RORZE）及堀場儀器等關鍵設備商，以及富士軟片、東京應化、信越化學等材料大廠，產業密度之高，在全球供應體系中佔據關鍵地位。

地震發生後，各企業第一時間啟動緊急應變機制，採取預防性停工措施。根據目前公開資料顯示，熊本縣內多數廠區已完成人員疏散，暫無人員傷亡的災情報告，廠房主體結構亦未傳出重大災損。

台積電位於菊陽町的廠區測得震度為「5 強」，發言人表示，目前首要任務為進行設備巡檢與風險評估，尚無法準確預估生產中斷的時長。

索尼方面則指出，由於廠區採取高規格抗震設計，目前建築結構維持穩定。

除了台積電與索尼，瑞薩電子、三菱電機及東京電子也先後宣布停工排查。其中，東京電子已明確表態將於 29 日全天停工，以確保系統與設備運作安全。

雖然市場對於半導體供應鏈停擺感到焦慮，但多位業內專家表示，由於熊本縣地處地震頻繁帶，當地半導體產業在設廠時已導入極高的抗震工程標準，機台設備具備極佳的韌性。