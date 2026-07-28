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盤後速報 - 南良(5450)下週(8月4日)除息0.25元，預估參考價14.5元

鉅亨網新聞中心

南良(5450-TW)下週(8月4日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.25元。

以今日(7月28日)收盤價14.75元計算，預估參考價為14.5元，息值合計為0.25元，股息殖利率1.69%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月28日)收盤價做計算，僅提供參考）

南良(5450-TW)所屬產業為其他業，主要業務為成衣或運動用品之黏扣帶、織帶及各式綁帶。橡、塑膠高分子及發泡複合材。近5日股價下跌14.67%，櫃買市場加權指數上漲2.59%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/08/04 14.75 0.25 1.69% 0.0
2025/07/31 14.35 0.5 3.48% 0.0
2024/08/15 19.95 0.25 1.25% 0.0
2023/08/10 18.8 0.65 3.46% 0.0
2022/08/04 17.6 0.6 3.41% 0.0

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