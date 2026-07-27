台灣7月CCI六項指標全下滑 投資股票信心跌最多

國立中央大學台灣經濟發展研究中心今 (27) 日公布 7 月消費者信心指數 (CCI) 總指數為 64.58 點，較上月下滑 0.47 點，六項調查指標均下降，又以「未來半年投資股票時機」下滑最多，不過，六項調查其實跌幅均不大，處近期區間整理。