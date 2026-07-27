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台灣7月CCI六項指標全下滑 投資股票信心跌最多

鉅亨網記者王莞甯 台北

國立中央大學台灣經濟發展研究中心今 (27) 日公布 7 月消費者信心指數 (CCI) 總指數為 64.58 點，較上月下滑 0.47 點，六項調查指標均下降，又以「未來半年投資股票時機」下滑最多，不過，六項調查其實跌幅均不大，處近期區間整理。

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7月CCI轉為下滑。(圖：台經中心提供)

本次調查六項指標均下降，其中，下降幅度最多的指標為「未來半年投資股票時機」，調查為 28.08 點，月減 1.82 點，但仍高於 3 月、4 月和 5 月的信心表現。


而下降幅度第二的指標為「未來半年國內經濟景氣」，調查為 80.53 點，月減 0.34 點；「未來半年家庭經濟狀況」77.42 點，月減 0.28 點。

下降幅度第四的指標為「未來半年就業機會」，調查來到 72.19 點，月減 0.27 點；「未來半年購買耐久性財」93.43 點，月減 0.12 點；「未來半年物價水準」35.82 點，月減 0.01 點。

從絕對水準來看，六項指標偏向悲觀。

另外，「購買房地產時機」指標上，本月調查結果為 90.13 點，月減 0.22 點。


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