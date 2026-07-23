鉅亨網記者彭昱文 台北
遊戲業者宇峻奧汀 (3546-TW) 參展「2026 台灣國際電玩電競產業展 GAMERS CON」，以「多重宇奧」為核心主題，展出多款產品；法人看好，隨著新作下半年陸續上市，可望帶動公司營運逐季成長。
宇峻今年集結旗下《三國群英傳：格鬥版》和首度參展的《三國群英傳：策定九州》與《幻世錄 重製版》，以及與智寶國際聯合代理的《FINAL FANTASY XIV 繁體中文版》，匯聚四大遊戲宇宙，打造時空交錯的沉浸式展區體驗。
宇峻表示，下半年在新作時程上，《神州 M 國際版》已於 7 月上市，代理的《三國群英傳：策定九州》預計 8 月在台港澳上線；9 月有《幻世錄 重製版》，10 月則有《三國群英傳：格鬥版》。
《三國群英傳：策定九州》為跨平台 SLG 新作，預計 8 月 13 日在 Google Play、App Store 以及 PC 版開放公測，宇峻今日也宣布與國立故宮博物院跨界聯動，除了故宮建築物本身外，多件國寶都將幻化九州重器在遊戲中登場。
《FINAL FANTASY XIV》方面，宇峻表示，下半年更新及相關活動陸續上線，包括第三季 7.2 版、紅蓮祭、新生祭；第四季 7.3 版、星芒祭、守護天節，加上新作推出，可望持續挹注營運表現。
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