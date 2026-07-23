宇峻今年集結旗下《三國群英傳：格鬥版》和首度參展的《三國群英傳：策定九州》與《幻世錄 重製版》，以及與智寶國際聯合代理的《FINAL FANTASY XIV 繁體中文版》，匯聚四大遊戲宇宙，打造時空交錯的沉浸式展區體驗。

‌



宇峻表示，下半年在新作時程上，《神州 M 國際版》已於 7 月上市，代理的《三國群英傳：策定九州》預計 8 月在台港澳上線；9 月有《幻世錄 重製版》，10 月則有《三國群英傳：格鬥版》。