盤後速報 - 昇達科(3491)次交易(23)日除息6.8元，參考價1293.2元
鉅亨網新聞中心
昇達科(3491-TW)次交易(23)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利6.8元。
首日參考價為1293.2元，相較今日收盤價1300.00元，息值合計為6.8元，股息殖利率0.52%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/07/23
|1300.00
|6.8
|0.52%
|0.0
|2025/07/21
|360.0
|6.4885
|1.8%
|0.0
|2024/07/22
|300.0
|3.351
|1.12%
|0.0
|2023/07/25
|153.5
|3.9571
|2.58%
|0.0
|2022/07/05
|138.0
|4.0
|2.9%
|0.0
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