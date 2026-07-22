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盤後速報 - 昇達科(3491)次交易(23)日除息6.8元，參考價1293.2元

鉅亨網新聞中心

昇達科(3491-TW)次交易(23)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利6.8元。

首日參考價為1293.2元，相較今日收盤價1300.00元，息值合計為6.8元，股息殖利率0.52%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/07/23 1300.00 6.8 0.52% 0.0
2025/07/21 360.0 6.4885 1.8% 0.0
2024/07/22 300.0 3.351 1.12% 0.0
2023/07/25 153.5 3.9571 2.58% 0.0
2022/07/05 138.0 4.0 2.9% 0.0


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