這位馬來西亞華人 如何以年薪2億美元高居美企CEO之冠？

鉅亨網新聞中心 2026-07-22 15:50

2026 年 3 月，當美國上市公司執行長薪酬排行榜揭曉時，名列榜首的並不是曾引發薪酬爭議的馬斯克，而是大眾相對陌生的博通 (AVGO-US) 執行長陳福陽 (Hock Tan)。他以 2.053 億美元的年度總薪酬冠絕全球，這項數字是蘋果執行長庫克的兩倍，更是輝達黃仁勳的三倍。

年薪2億美元高居美企CEO之冠 博通陳福陽是如何做到的？(圖:shutterstock)

這份天價薪酬的背後，反映的是博通對人工智慧 (AI) 雄心的深度綁定。根據監管文件，陳福陽 2025 年的薪資結構中，有超過 2.02 億美元來自股權獎勵，而其基本年薪僅維持在 120 萬美元左右。

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這意味著，他的利益與公司市值及 AI 營收目標完全掛鉤：若博通在 2030 年前達成 1200 億美元的 AI 產品銷售里程碑，他將獲得更多股票補償。

檳城青年的現金流哲學

陳福陽 1951 年出生於馬來西亞檳城，憑藉獎學金進入麻省理工學院 (MIT)，隨後取得哈佛 MBA 學位。與矽谷崇尚技術創新的極客文化不同，他的商業底色更接近於務實的商人。他在通用汽車與百事可樂的財務與管理經歷，訓練出他對現金流的極度偏執。

陳福陽並不迷戀技術研發，他的戰略核心可以概括為：「找到好公司，買下來，砍成本，擠利潤」。他將矽谷變成了一個巨大的槓桿併購場，透過超過 1500 億美元的收購清單，包括收購 LSI Logic、併購比自己大三倍的 Broadcom(隨後改名)、以及收購 VMware 等巨頭，建立起如今市值高達 1.9 兆美元的半導體與軟體帝國。

「買、砍、擠」的極致執行

陳福陽最令業界戰慄的手段是其收購後的重組效率。他習慣於進門後立即裁員、砍掉非核心研發與行政冗餘，只保留最具市場壟斷力且能產生持續現金流的產品線。以 VMware 為例，在被收購前其運營利潤率不足 30%，但在陳福陽接手短短一年後，透過大幅縮減銷售人員並將訂閱制轉為捆綁銷售，利潤率被硬生生拉高到了 70%。

儘管這種冷酷的財務操作常被批評是在「吸乾海綿裡的水」，但數字證明了其效力。自 2006 年陳福陽接手安華高 (博通前身) 以來，長期持有該公司股票的回報率高達 380 倍。

轉向 AI：從價值擠壓到增長引擎

現在，這位「現金流獵手」正將目標鎖定在 AI 浪潮。博通已成為輝達 GPU 之外最重要的 客製化 AI 晶片 (ASIC) 供應商，谷歌的 TPU 晶片設計背後便有博通的身影。

在 2026 財年第一季度，博通的 AI 相關營收已達到 84 億美元，同比增長 106%。陳福陽更喊出了 2027 年 AI 晶片年營收衝擊 1000 億美元的宏大目標。

雖然 2026 年中旬的一次財報電話會議中，陳福陽因讀錯數據造成了短暫的混亂，導致股價震盪，但這並未動搖他在資本市場的地位。他用 20 年的實績證明，在競爭激烈的矽谷，不需要發明下一個偉大的產品，只要比所有人更會算帳，同樣能建立最強大的商業帝國。