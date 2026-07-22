盤中速報 - 麗正(2302)大漲7.32%，報42.5元
鉅亨網新聞中心
麗正(2302-TW)22日10:39股價上漲2.9元，報42.5元，漲幅7.32%，成交1,971張。
麗正(2302-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為各種電子整流二極體及半導體零件，一般精密電子器材製造及銷售。代理國內外廠商電子產品銷售等業務。
近5日股價下跌7.37%，集中市場加權指數下跌1.13%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-884 張
- 外資買賣超：-992 張
- 投信買賣超：+140 張
- 自營商買賣超：-32 張
- 融資增減：-1,083 張
- 融券增減：+110 張
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