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盤中速報 - 麗正(2302)急拉3.19%報42.0元，成交1,820張

鉅亨網新聞中心

麗正(2302-TW)近5分K漲速3.19%，22日10:37報42.0元，成交1,820張，今日漲幅為6.06％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

麗正(2302-TW)近5日股價下跌7.37% ，所屬產業為半導體業，相關半導體業 下跌 1.16%。集中市場加權指數 下跌 1.13%， 短期股價無明顯表現 。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-884 張
  • 外資買賣超：-992 張
  • 投信買賣超：+140 張
  • 自營商買賣超：-32 張
  • 融資增減：-1,083 張
  • 融券增減：+110 張


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