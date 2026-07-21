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鉅亨速報 - Factset 最新調查：齊昂銀行(ZION-US)EPS預估上修至7.86元，預估目標價為75.00元

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根據FactSet最新調查，共17位分析師，對齊昂銀行(ZION-US)做出2026年EPS預估：中位數由6.51元上修至7.86元，其中最高估值8.19元，最低估值6.22元，預估目標價為75.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年
最高值8.19(6.72)7.258.1
最低值6.22(6.22)6.67.06
平均值7.41(6.52)6.917.4
中位數7.86(6.51)6.97.21

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年
最高值36.28億38.19億38.99億
最低值34.70億36.80億38.50億
平均值35.36億37.30億38.78億
中位數35.32億37.21億38.77億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS6.795.794.354.956.01
營業收入29.56億33.20億46.28億49.94億49.44億

詳細資訊請看美股內頁：
齊昂銀行(ZION-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSZION

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