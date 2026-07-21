鉅亨速報 - Factset 最新調查：齊昂銀行(ZION-US)EPS預估上修至7.86元，預估目標價為75.00元
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根據FactSet最新調查，共17位分析師，對齊昂銀行(ZION-US)做出2026年EPS預估：中位數由6.51元上修至7.86元，其中最高估值8.19元，最低估值6.22元，預估目標價為75.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|8.19(6.72)
|7.25
|8.1
|最低值
|6.22(6.22)
|6.6
|7.06
|平均值
|7.41(6.52)
|6.91
|7.4
|中位數
|7.86(6.51)
|6.9
|7.21
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|36.28億
|38.19億
|38.99億
|最低值
|34.70億
|36.80億
|38.50億
|平均值
|35.36億
|37.30億
|38.78億
|中位數
|35.32億
|37.21億
|38.77億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|6.79
|5.79
|4.35
|4.95
|6.01
|營業收入
|29.56億
|33.20億
|46.28億
|49.94億
|49.44億
詳細資訊請看美股內頁：
齊昂銀行(ZION-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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