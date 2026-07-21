鉅亨速報 - Factset 最新調查：W.R.柏克利(WRB-US)EPS預估上修至4.83元，預估目標價為70.00元
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根據FactSet最新調查，共19位分析師，對W.R.柏克利(WRB-US)做出2026年EPS預估：中位數由4.67元上修至4.83元，其中最高估值4.95元，最低估值4.46元，預估目標價為70.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|4.95(4.8)
|5.1
|5.32
|最低值
|4.46(4.46)
|4.38
|4.46
|平均值
|4.79(4.67)
|4.81
|5.09
|中位數
|4.83(4.67)
|4.85
|5.19
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|151.91億
|159.47億
|166.77億
|最低值
|127.76億
|131.31億
|133.74億
|平均值
|144.90億
|151.26億
|160.40億
|中位數
|151.07億
|157.88億
|164.96億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|2.44
|3.29
|3.37
|4.36
|4.45
|營業收入
|94.55億
|111.66億
|121.43億
|136.39億
|147.08億
詳細資訊請看美股內頁：
W.R.柏克利(WRB-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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