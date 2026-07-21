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鉅亨速報 - Factset 最新調查：W.R.柏克利(WRB-US)EPS預估上修至4.83元，預估目標價為70.00元

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根據FactSet最新調查，共19位分析師，對W.R.柏克利(WRB-US)做出2026年EPS預估：中位數由4.67元上修至4.83元，其中最高估值4.95元，最低估值4.46元，預估目標價為70.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年
最高值4.95(4.8)5.15.32
最低值4.46(4.46)4.384.46
平均值4.79(4.67)4.815.09
中位數4.83(4.67)4.855.19

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年
最高值151.91億159.47億166.77億
最低值127.76億131.31億133.74億
平均值144.90億151.26億160.40億
中位數151.07億157.88億164.96億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS2.443.293.374.364.45
營業收入94.55億111.66億121.43億136.39億147.08億

詳細資訊請看美股內頁：
W.R.柏克利(WRB-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSWRB

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