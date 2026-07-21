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鉅亨速報 - Factset 最新調查：聯電(2303-TW)EPS預估上修至4.79元，預估目標價為108.5元

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根據FactSet最新調查，共22位分析師，對聯電(2303-TW)做出2026年EPS預估：中位數由4.7元上修至4.79元，其中最高估值6.5元，最低估值3.31元，預估目標價為108.5元。

市場預估EPS

預估值2026年(前值)2027年2028年
最高值6.5(5.48)9.3112.16
最低值3.31(3.31)3.854.39
平均值4.79(4.69)6.048.03
中位數4.79(4.7)5.676.91

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2026年2027年2028年
最高值303,390,000470,404,000575,222,000
最低值251,851,990267,398,710275,176,010
平均值276,269,130330,769,570379,557,130
中位數273,424,010322,057,000347,417,000

歷史獲利表現

項目2025年2024年2023年2022年
EPS41,716,24947,210,93060,989,63387,198,291
營業收入
(單位：新台幣千元)		237,553,199232,302,584222,533,000278,705,264

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2303/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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台股市場預估eps

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