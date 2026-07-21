鉅亨速報 - Factset 最新調查：聯電(2303-TW)目標價調升至108.5元，幅度約17.3%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共22位分析師，對聯電(2303-TW)提出目標價估值：中位數由92.5元上修至108.5元，調升幅度17.3%。其中最高估值258元，最低估值47元。
綜合評級 - 共有22位分析師給予聯電(2303-TW)評價：積極樂觀11位、保持中立11位、保守悲觀3位。
聯電(2303-TW)今(21日)收盤價為134.5元。近5日股價下跌10.93%，相關半導體業近5日下跌1.16%，集中市場加權指數下跌1.13%，短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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