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鉅亨速報 - Factset 最新調查：聯電(2303-TW)目標價調升至108.5元，幅度約17.3%

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共22位分析師，對聯電(2303-TW)提出目標價估值：中位數由92.5元上修至108.5元，調升幅度17.3%。其中最高估值258元，最低估值47元。

綜合評級 - 共有22位分析師給予聯電(2303-TW)評價：積極樂觀11位、保持中立11位、保守悲觀3位。

聯電(2303-TW)今(21日)收盤價為134.5元。近5日股價下跌10.93%，相關半導體業近5日下跌1.16%，集中市場加權指數下跌1.13%，短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。



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台股市場預估目標價

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集中市場加權指數44232.87+4.20%
聯電134.5+3.46%

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