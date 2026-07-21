盤中速報 - 其他類指數類股表現強勁，漲幅2.2%，總成交額12.13億
鉅亨網新聞中心
台股今日其他業類股表現強勁，21日11:49相關指數上漲2.2%，總成交額12.13億元，大盤占比1.09%。
該產業上漲家數31、下跌家數7、平盤家數0。領漲個股晟田(4541-TW)21日11:47股價上漲6.8元，報75.7元，漲幅9.87%。
其他類指數近5日下跌3.42%，櫃買市場加權指數下跌12.23%，產業指數漲幅表現優於大盤。
產業指數績效
|漲跌幅
|其他類指數
|櫃買市場加權指數
|近一週
|-3.42%
|-12.23%
|近一月
|-3.7%
|-17.57%
|近三月
|-2.87%
|-3.9%
|近六月
|-10.18%
|+23.83%
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