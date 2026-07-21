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盤中速報 - 其他類指數類股表現強勁，漲幅2.2%，總成交額12.13億

鉅亨網新聞中心

台股今日其他業類股表現強勁，21日11:49相關指數上漲2.2%，總成交額12.13億元，大盤占比1.09%。

該產業上漲家數31、下跌家數7、平盤家數0。領漲個股晟田(4541-TW)21日11:47股價上漲6.8元，報75.7元，漲幅9.87%。

其他類指數近5日下跌3.42%，櫃買市場加權指數下跌12.23%，產業指數漲幅表現優於大盤。

產業指數績效


漲跌幅 其他類指數 櫃買市場加權指數
近一週 -3.42% -12.23%
近一月 -3.7% -17.57%
近三月 -2.87% -3.9%
近六月 -10.18% +23.83%

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台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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集中市場加權指數44000.04+3.65%
晟田75.7+9.87%

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