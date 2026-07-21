盤中速報 - 資訊服務類股表現強勁，漲幅2.13%，總成交額2.27億
鉅亨網新聞中心
台股今日資訊服務業類股表現強勁，21日11:04相關指數上漲2.13%，總成交額2.27億元，大盤占比0.05%。
該產業上漲家數11、下跌家數0、平盤家數0。領漲個股三商電(2427-TW)21日11:04股價上漲0.75元，報24.65元，漲幅3.14%。
資訊服務近5日下跌2.59%，集中市場加權指數下跌6.46%，產業指數漲幅表現優於大盤。
產業指數績效
|漲跌幅
|資訊服務
|集中市場加權指數
|近一週
|-2.59%
|-6.46%
|近一月
|-1.82%
|-8.64%
|近三月
|+3.35%
|+14.86%
|近六月
|+0.15%
|+33.66%
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