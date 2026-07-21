鉅亨速報

盤中速報 - 資訊服務類股表現強勁，漲幅2.13%，總成交額2.27億

鉅亨網新聞中心

台股今日資訊服務業類股表現強勁，21日11:04相關指數上漲2.13%，總成交額2.27億元，大盤占比0.05%。

該產業上漲家數11、下跌家數0、平盤家數0。領漲個股三商電(2427-TW)21日11:04股價上漲0.75元，報24.65元，漲幅3.14%。

資訊服務近5日下跌2.59%，集中市場加權指數下跌6.46%，產業指數漲幅表現優於大盤。

產業指數績效


漲跌幅 資訊服務 集中市場加權指數
近一週 -2.59% -6.46%
近一月 -1.82% -8.64%
近三月 +3.35% +14.86%
近六月 +0.15% +33.66%

文章標籤

台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

相關行情

台股首頁我要存股
集中市場加權指數43964.58+3.57%
三商電24.6+2.93%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty