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盤中速報 - 半導體類指數類股表現強勁，漲幅2%，總成交額613.31億

鉅亨網新聞中心

台股今日半導體業類股表現強勁，21日11:04相關指數上漲2%，總成交額613.31億元，大盤占比60.95%。

該產業上漲家數92、下跌家數13、平盤家數5。領漲個股精材(3374-TW)21日11:04股價上漲34.5元，報380.0元，漲幅9.99%。

半導體類指數近5日下跌13.7%，櫃買市場加權指數下跌12.23%，產業指數無明顯表現。

產業指數績效


漲跌幅 半導體類指數 櫃買市場加權指數
近一週 -13.7% -12.23%
近一月 -17.45% -17.57%
近三月 +3.13% -3.9%
近六月 +47.47% +23.83%

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台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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集中市場加權指數43963.89+3.57%
精材380+9.99%

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