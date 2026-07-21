盤中速報 - 半導體類指數類股表現強勁，漲幅2%，總成交額613.31億
鉅亨網新聞中心
台股今日半導體業類股表現強勁，21日11:04相關指數上漲2%，總成交額613.31億元，大盤占比60.95%。
該產業上漲家數92、下跌家數13、平盤家數5。領漲個股精材(3374-TW)21日11:04股價上漲34.5元，報380.0元，漲幅9.99%。
半導體類指數近5日下跌13.7%，櫃買市場加權指數下跌12.23%，產業指數無明顯表現。
產業指數績效
|漲跌幅
|半導體類指數
|櫃買市場加權指數
|近一週
|-13.7%
|-12.23%
|近一月
|-17.45%
|-17.57%
|近三月
|+3.13%
|-3.9%
|近六月
|+47.47%
|+23.83%
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