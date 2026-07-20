鉅亨速報 - Factset 最新調查：旅行家集團(TRV-US)EPS預估上修至29.89元，預估目標價為340.00元
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根據FactSet最新調查，共29位分析師，對旅行家集團(TRV-US)做出2026年EPS預估：中位數由29.31元上修至29.89元，其中最高估值34.75元，最低估值27.5元，預估目標價為340.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|34.75(34.75)
|32
|32.86
|最低值
|27.5(27.5)
|26.38
|25.6
|平均值
|30.95(30.75)
|29.3
|29.51
|中位數
|29.89(29.31)
|29.31
|29.65
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|445.22億
|471.27億
|526.91億
|最低值
|432.67億
|441.55億
|449.99億
|平均值
|438.21億
|453.22億
|472.16億
|中位數
|438.34億
|452.67億
|467.08億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|14.49
|11.77
|12.79
|21.47
|27.43
|營業收入
|348.16億
|368.84億
|413.64億
|464.06億
|488.28億
詳細資訊請看美股內頁：
旅行家集團(TRV-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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