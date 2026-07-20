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鉅亨速報 - Factset 最新調查：旅行家集團(TRV-US)EPS預估上修至29.89元，預估目標價為340.00元

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根據FactSet最新調查，共29位分析師，對旅行家集團(TRV-US)做出2026年EPS預估：中位數由29.31元上修至29.89元，其中最高估值34.75元，最低估值27.5元，預估目標價為340.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年
最高值34.75(34.75)3232.86
最低值27.5(27.5)26.3825.6
平均值30.95(30.75)29.329.51
中位數29.89(29.31)29.3129.65

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年
最高值445.22億471.27億526.91億
最低值432.67億441.55億449.99億
平均值438.21億453.22億472.16億
中位數438.34億452.67億467.08億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS14.4911.7712.7921.4727.43
營業收入348.16億368.84億413.64億464.06億488.28億

詳細資訊請看美股內頁：
旅行家集團(TRV-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSTRV

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