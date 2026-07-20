盤後速報 - 國賓(2704)次交易(21)日除息0.5元，參考價44.8元
鉅亨網新聞中心
國賓(2704-TW)次交易(21)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.5元。
首日參考價為44.8元，相較今日收盤價45.30元，息值合計為0.5元，股息殖利率1.1%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/07/21
|45.30
|0.5
|1.1%
|0.0
|2025/07/17
|42.65
|0.5
|1.17%
|0.0
|2024/07/17
|71.5
|1.0
|1.4%
|0.0
|2023/07/19
|52.4
|0.5
|0.95%
|0.0
|2019/08/08
|21.45
|0.4
|1.86%
|0.0
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