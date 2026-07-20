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盤後速報 - 國賓(2704)次交易(21)日除息0.5元，參考價44.8元

鉅亨網新聞中心

國賓(2704-TW)次交易(21)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.5元。

首日參考價為44.8元，相較今日收盤價45.30元，息值合計為0.5元，股息殖利率1.1%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/07/21 45.30 0.5 1.1% 0.0
2025/07/17 42.65 0.5 1.17% 0.0
2024/07/17 71.5 1.0 1.4% 0.0
2023/07/19 52.4 0.5 0.95% 0.0
2019/08/08 21.45 0.4 1.86% 0.0


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