盤後速報 - 敬鵬(2355)次交易(21)日除息1元，參考價41.55元
鉅亨網新聞中心
敬鵬(2355-TW)次交易(21)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利1元。
首日參考價為41.55元，相較今日收盤價42.55元，息值合計為1.0元，股息殖利率2.35%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/07/21
|42.55
|1.00038
|2.35%
|0.0
|2025/07/14
|32.5
|1.85
|5.69%
|0.0
|2024/07/29
|45.5
|1.25
|2.75%
|0.0
|2023/07/25
|34.9
|0.85
|2.44%
|0.0
|2022/07/26
|28.85
|0.5
|1.73%
|0.0
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