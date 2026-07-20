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盤後速報 - 敬鵬(2355)次交易(21)日除息1元，參考價41.55元

鉅亨網新聞中心

敬鵬(2355-TW)次交易(21)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利1元。

首日參考價為41.55元，相較今日收盤價42.55元，息值合計為1.0元，股息殖利率2.35%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/07/21 42.55 1.00038 2.35% 0.0
2025/07/14 32.5 1.85 5.69% 0.0
2024/07/29 45.5 1.25 2.75% 0.0
2023/07/25 34.9 0.85 2.44% 0.0
2022/07/26 28.85 0.5 1.73% 0.0


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