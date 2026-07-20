盤後速報 - 訊芯-KY(6451)下週(7月27日)除息0.22元，預估參考價395.28元
鉅亨網新聞中心
訊芯-KY(6451-TW)下週(7月27日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.22元。
以今日(7月20日)收盤價395.50元計算，預估參考價為395.28元，息值合計為0.22元，股息殖利率0.06%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月20日)收盤價做計算，僅提供參考）
訊芯-KY(6451-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為系統模組封裝產品及其他各型積體電路模組之封裝、測試及銷售。近5日股價下跌17.08%，集中市場加權指數下跌5.92%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/07/27
|395.50
|0.21767
|0.06%
|0.0
|2025/07/25
|145.0
|0.36
|0.25%
|0.0
|2024/07/25
|230.0
|2.46
|1.07%
|0.0
|2023/07/27
|108.0
|1.16961
|1.08%
|0.0
|2022/07/27
|69.9
|2.56
|3.66%
|0.0
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