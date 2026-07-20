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盤後速報 - 訊芯-KY(6451)下週(7月27日)除息0.22元，預估參考價395.28元

鉅亨網新聞中心

訊芯-KY(6451-TW)下週(7月27日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.22元。

以今日(7月20日)收盤價395.50元計算，預估參考價為395.28元，息值合計為0.22元，股息殖利率0.06%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月20日)收盤價做計算，僅提供參考）

訊芯-KY(6451-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為系統模組封裝產品及其他各型積體電路模組之封裝、測試及銷售。近5日股價下跌17.08%，集中市場加權指數下跌5.92%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/07/27 395.50 0.21767 0.06% 0.0
2025/07/25 145.0 0.36 0.25% 0.0
2024/07/25 230.0 2.46 1.07% 0.0
2023/07/27 108.0 1.16961 1.08% 0.0
2022/07/27 69.9 2.56 3.66% 0.0

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