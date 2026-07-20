盤後速報 - 百徽(6259)下週(7月27日)除息0.35元，預估參考價32.3元
鉅亨網新聞中心
百徽(6259-TW)下週(7月27日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.35元。
以今日(7月20日)收盤價32.65元計算，預估參考價為32.3元，息值合計為0.35元，股息殖利率1.07%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月20日)收盤價做計算，僅提供參考）
百徽(6259-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為電信器材批發業。電子材料批發業。電子資訊供應服務業。近5日股價下跌13.65%，櫃買市場加權指數下跌10.95%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/07/27
|32.65
|0.3488
|1.07%
|0.0
|2025/08/21
|17.15
|0.0987
|0.58%
|0.45
|2024/09/03
|22.9
|0.2159
|0.94%
|0.9813
|2023/07/21
|22.65
|0.6893
|3.04%
|0.4916
|2022/04/22
|34.5
|0.1944
|0.56%
|0.0
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