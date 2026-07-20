鉅亨速報

盤後速報 - 百徽(6259)下週(7月27日)除息0.35元，預估參考價32.3元

鉅亨網新聞中心

百徽(6259-TW)下週(7月27日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.35元。

以今日(7月20日)收盤價32.65元計算，預估參考價為32.3元，息值合計為0.35元，股息殖利率1.07%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月20日)收盤價做計算，僅提供參考）

百徽(6259-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為電信器材批發業。電子材料批發業。電子資訊供應服務業。近5日股價下跌13.65%，櫃買市場加權指數下跌10.95%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/07/27 32.65 0.3488 1.07% 0.0
2025/08/21 17.15 0.0987 0.58% 0.45
2024/09/03 22.9 0.2159 0.94% 0.9813
2023/07/21 22.65 0.6893 3.04% 0.4916
2022/04/22 34.5 0.1944 0.56% 0.0

文章標籤

台股台股除權息台股盤後盤後速報

相關行情

台股首頁我要存股
集中市場加權指數42449.7-0.52%
百徽32.65-1.66%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty