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根據FactSet最新調查，共20位分析師，對欣興(3037-TW)做出2026年EPS預估：中位數由15.34元上修至15.43元，其中最高估值21.12元，最低估值10.5元，預估目標價為1140元。
市場預估EPS
|預估值
|2026年(前值)
|2027年
|2028年
|最高值
|21.12(21.12)
|50.49
|95.19
|最低值
|10.5(10.5)
|21.27
|36.59
|平均值
|15.64(15.5)
|32.27
|55.77
|中位數
|15.43(15.34)
|32.54
|56.48
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|208,885,640
|320,188,230
|504,809,260
|最低值
|175,115,000
|218,034,000
|259,701,000
|平均值
|185,528,310
|265,691,390
|353,270,130
|中位數
|185,885,150
|254,418,830
|331,808,200
歷史獲利表現
|項目
|2025年
|2024年
|2023年
|2022年
|EPS
|6,673,144
|5,082,063
|11,980,052
|29,618,505
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|131,240,882
|115,373,282
|104,036,151
|140,489,172
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3037/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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