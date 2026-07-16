盤中速報 - 竹陞科技(6739)大漲9.5%，報1210元
鉅亨網新聞中心
竹陞科技(6739-TW)16日11:21股價上漲105元，報1210.0元，漲幅9.5%，成交219張。
竹陞科技(6739-TW)所屬產業為其他電子業，主要業務為半導體、面板業相關自動化業務。遠端控制及AI系統開發。工業4.0相關系統整合。
近5日股價下跌0.45%，櫃買市場加權指數下跌1.18%，股價波動與大盤表現同步。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-68 張
- 外資買賣超：-88 張
- 投信買賣超：+11 張
- 自營商買賣超：+9 張
- 融資增減：-193 張
- 融券增減：-10 張
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