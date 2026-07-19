鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-07-19 13:22

近年颱風頻襲台，導致海外旅遊航班取消、旅客被迫滯留的消費爭議屢見不鮮。今年 4 月 1 日新版海外旅行不便險上路後，部分民眾因無法提供回國當天的「預訂住宿單據」，理賠金額被限縮至每日 2000 元，引發大眾對保單條款的質疑。金管會責成產險公會進行跨公司協調，最終拍板定案，全面採取「有利被保險人」的從寬認定處理原則，並溯及 4 月 1 日起的保單。國內龍頭富邦產險率先響應，成為消費者保障升級後的重要指標。

近期多個颱風接連掃過台灣、日本，國際航班大受影響，許多出國旅遊的民眾在準備返台時，因班機被迫取消而滯留國外多日，產生非預期中的交通與住宿花費。然而，在申請「個人海外旅行不便保險」中的「旅程更改保險」理賠時，有部分民眾發現，其對於新版條款的理賠認知與保險公司的實際解讀存在巨大落差，進而引發社會各界關注。

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對此，金管會責成產險公會依據《保險法》第 54 條「探求當事人真意，如有疑義時應作有利於被保險人解釋」之基本精神，盡快研擬出統一且合理的理賠指導原則。產險公會特此召開會員大會，邀請各產險公司深入討論，為維護保戶權益、減少理賠爭議，針對新版條款中關於旅途末段返台滯留情境的「預繳費用」認定，正式朝向「有利於保戶」的從寬方向進行釋疑與處理。

產險公會說明，於 2026 年 4 月 1 日甫實施之新版個人海外旅行不便保險，在設計之初考量到保險消費者的實際需求，已大幅擴大了多項保障範圍。包括：將罷工事故對象擴大延伸至機場之地勤及運務人員；擴大戰爭、暴動或天災之保險事故發生地點至被保險人海外所處位置；並放寬承保配偶及三親等內親屬病危、保戶自行駕駛汽車之交通事故等。在給付上限上，也從舊制的「原預定之交通及住宿同等級之費用為限」，提高為「原預定之交通或每日住宿費用各增加 20%」，本意在於提升保障額度。

然而，基於保險的損害填補與風險控管原則，理賠時須扣除可從業者處獲得的退款，且最高給付金額以增加 20% 為限。此外，為了簡化理賠流程並兼顧防範道德風險 (如民眾故意滯留或藉機轉往高檔飯店住宿)，條款中因而約定「若無原預繳費用或退款相關證明，則以每日交通及住宿費用合計新臺幣 2000 元為限」。

未料此條款在實務執行上，因多數旅客在回國當天本就不會有預訂住宿，導致滯留期間的理賠金被壓縮至 2000 元，無法達到完全轉嫁風險的目的，這才引發了本次「預繳費用」的認定爭議。

產險公會與各會員公司達成共識，針對旅程末段因天災滯留情境的理賠審核，釋出三大從寬處理原則。第一，保戶若在旅程末段因天災滯留，只要提供「原預定旅程最後一天」的住宿費用單據 (如飯店收據或發票)，即可以此金額作為預定住宿費的基準，並額外增加 20% 作為滯留期間每日的理賠上限。

假設原訂最後一晚單人住宿費用為 4000 元，放寬後每日住宿理賠上限即提高至 4800 元。若單據包含他人費用且無法拆分，則依人數比例計算。

其次，若保戶全程均無預繳住宿費用 (例如原先借住親友家)，則回歸現行條款，每人每日最高給付上限維持 2000 元。

第三，新制溯及既往，此項放寬的處理原則具有追溯力，凡是持有 2026 年 4 月 1 日 (含) 以後發生滯留國外事實的保戶，皆可適用最新的從寬認定方案。