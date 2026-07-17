鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共17位分析師，對公民金融集團(CFG-US)做出2026年EPS預估：中位數由5.2元上修至5.3元，其中最高估值5.4元，最低估值5.15元，預估目標價為79.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|5.4(5.33)
|6.65
|7.66
|5.74
|最低值
|5.15(5.15)
|6.2
|7.05
|5.74
|平均值
|5.27(5.22)
|6.47
|7.43
|5.74
|中位數
|5.3(5.2)
|6.5
|7.48
|5.74
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|92.24億
|100.79億
|107.19億
|最低值
|91.08億
|97.92億
|102.39億
|平均值
|91.74億
|99.63億
|105.03億
|中位數
|91.78億
|99.84億
|105.18億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|5.16
|4.10
|3.13
|3.03
|3.86
|營業收入
|72.11億
|93.04億
|121.92億
|122.91億
|120.68億
詳細資訊請看美股內頁：
公民金融集團(CFG-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
下一篇