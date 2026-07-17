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鉅亨速報 - Factset 最新調查：直覺外科(ISRG-US)EPS預估上修至10.73元，預估目標價為501.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共27位分析師，對直覺外科(ISRG-US)做出2026年EPS預估：中位數由10.43元上修至10.73元，其中最高估值11.08元，最低估值10.35元，預估目標價為501.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值11.08(10.92)12.814.9116.76
最低值10.35(10.14)11.2812.214.54
平均值10.7(10.45)12.0313.615.66
中位數10.73(10.43)11.9513.515.68

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值119.56億140.09億161.79億180.91億
最低值115.53億126.80億136.05億159.12億
平均值117.54億133.02億150.86億170.38億
中位數117.42億132.75億152.10億171.11億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS4.663.655.036.427.87
營業收入57.10億62.22億71.24億83.52億100.65億

詳細資訊請看美股內頁：
直覺外科(ISRG-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSISRG

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