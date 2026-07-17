鉅亨速報 - Factset 最新調查：直覺外科(ISRG-US)EPS預估上修至10.73元，預估目標價為501.00元
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根據FactSet最新調查，共27位分析師，對直覺外科(ISRG-US)做出2026年EPS預估：中位數由10.43元上修至10.73元，其中最高估值11.08元，最低估值10.35元，預估目標價為501.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|11.08(10.92)
|12.8
|14.91
|16.76
|最低值
|10.35(10.14)
|11.28
|12.2
|14.54
|平均值
|10.7(10.45)
|12.03
|13.6
|15.66
|中位數
|10.73(10.43)
|11.95
|13.5
|15.68
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|119.56億
|140.09億
|161.79億
|180.91億
|最低值
|115.53億
|126.80億
|136.05億
|159.12億
|平均值
|117.54億
|133.02億
|150.86億
|170.38億
|中位數
|117.42億
|132.75億
|152.10億
|171.11億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|4.66
|3.65
|5.03
|6.42
|7.87
|營業收入
|57.10億
|62.22億
|71.24億
|83.52億
|100.65億
詳細資訊請看美股內頁：
直覺外科(ISRG-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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