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根據FactSet最新調查，共17位分析師，對創意(3443-TW)做出2026年EPS預估：中位數由47.59元上修至48.02元，其中最高估值58.72元，最低估值42.61元，預估目標價為5710元。
市場預估EPS
|預估值
|2026年(前值)
|2027年
|2028年
|最高值
|58.72(58.72)
|200.81
|234.46
|最低值
|42.61(42.61)
|73.83
|96.8
|平均值
|48.59(48.35)
|102.88
|154.22
|中位數
|48.02(47.59)
|92.64
|145.31
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|66,639,000
|205,800,000
|276,319,000
|最低值
|50,186,000
|70,234,200
|87,732,000
|平均值
|56,466,690
|115,250,650
|171,747,870
|中位數
|54,975,000
|104,767,310
|170,092,470
歷史獲利表現
|項目
|2025年
|2024年
|2023年
|2022年
|EPS
|3,769,566
|3,450,588
|3,507,885
|3,710,442
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|34,140,978
|25,044,192
|26,240,714
|24,039,671
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3443/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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