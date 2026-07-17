盤後速報 - 大車隊(2640)次交易(20)日除息8元，參考價153.0元
鉅亨網新聞中心
大車隊(2640-TW)次交易(20)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利8元。
首日參考價為153.0元，相較今日收盤價161.00元，息值合計為8.0元，股息殖利率4.97%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/07/20
|161.00
|8.0
|4.97%
|0.0
|2025/07/21
|136.0
|7.0
|5.15%
|0.0
|2024/07/19
|123.5
|6.0
|4.86%
|0.0
|2023/06/28
|121.5
|5.0
|4.12%
|0.0
|2022/07/28
|80.0
|3.5
|4.38%
|0.0
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