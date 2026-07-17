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盤後速報 - 大車隊(2640)次交易(20)日除息8元，參考價153.0元

鉅亨網新聞中心

大車隊(2640-TW)次交易(20)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利8元。

首日參考價為153.0元，相較今日收盤價161.00元，息值合計為8.0元，股息殖利率4.97%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/07/20 161.00 8.0 4.97% 0.0
2025/07/21 136.0 7.0 5.15% 0.0
2024/07/19 123.5 6.0 4.86% 0.0
2023/06/28 121.5 5.0 4.12% 0.0
2022/07/28 80.0 3.5 4.38% 0.0


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