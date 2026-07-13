盤後速報 - 大車隊(2640)下週(7月20日)除息8元，預估參考價149.5元
鉅亨網新聞中心
大車隊(2640-TW)下週(7月20日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利8元。
以今日(7月13日)收盤價157.50元計算，預估參考價為149.5元，息值合計為8.0元，股息殖利率5.08%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月13日)收盤價做計算，僅提供參考）
大車隊(2640-TW)所屬產業為數位雲端，主要業務為乘車及日常生活應用需求媒合平台服務。媒體廣告及資訊媒合平台週邊銷售服務。近5日股價下跌2.47%，櫃買市場加權指數下跌4.58%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/07/20
|157.50
|8.0
|5.08%
|0.0
|2025/07/21
|136.0
|7.0
|5.15%
|0.0
|2024/07/19
|123.5
|6.0
|4.86%
|0.0
|2023/06/28
|121.5
|5.0
|4.12%
|0.0
|2022/07/28
|80.0
|3.5
|4.38%
|0.0
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 高雄機場明起試辦多元計程車載客 Uber、55688共8家業者參與
- 大車隊6月營收2.93億元年增14.78% 1—6月達16.65億元
- 大車隊:公告本公司薪資報酬委員會委員任期屆滿解任並將於最近期董事會決議委任新任薪資報酬委員會委員
- 大車隊:公告本公司薪資報酬委員會委員任期屆滿解任並將於最近期董事會決議委任新任薪資報酬委員會委員
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告