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盤後速報 - 大車隊(2640)下週(7月20日)除息8元，預估參考價149.5元

鉅亨網新聞中心

大車隊(2640-TW)下週(7月20日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利8元。

以今日(7月13日)收盤價157.50元計算，預估參考價為149.5元，息值合計為8.0元，股息殖利率5.08%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月13日)收盤價做計算，僅提供參考）

大車隊(2640-TW)所屬產業為數位雲端，主要業務為乘車及日常生活應用需求媒合平台服務。媒體廣告及資訊媒合平台週邊銷售服務。近5日股價下跌2.47%，櫃買市場加權指數下跌4.58%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/07/20 157.50 8.0 5.08% 0.0
2025/07/21 136.0 7.0 5.15% 0.0
2024/07/19 123.5 6.0 4.86% 0.0
2023/06/28 121.5 5.0 4.12% 0.0
2022/07/28 80.0 3.5 4.38% 0.0

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