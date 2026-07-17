盤後速報 - 熙特爾-創(7740)下週(7月24日)除權息3.33元，預估參考價133.84元
鉅亨網新聞中心
熙特爾-創(7740-TW)下週(7月24日)將進行除權息交易，其中每股配發現金股利2.05元，股票股利1.28元，合計股利3.33元。
以今日(7月17日)收盤價153.00元計算，預估參考價為133.84元，權息值合計為19.16元，股息殖利率1.34%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月17日)收盤價做計算，僅提供參考）
熙特爾-創(7740-TW)所屬產業為綠能環保，主要業務為再生能源服務之開發。投資建置。維運管理之一站式整合服務。近5日股價上漲7.46%，集中市場加權指數上漲0.6%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/07/24
|153.00
|2.05
|1.34%
|1.278195
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