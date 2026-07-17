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盤後速報 - 永道-KY(6863)下週(7月24日)除息1.5元，預估參考價97.6元

鉅亨網新聞中心

永道-KY(6863-TW)下週(7月24日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.5元。

以今日(7月17日)收盤價99.10元計算，預估參考價為97.6元，息值合計為1.5元，股息殖利率1.51%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月17日)收盤價做計算，僅提供參考）

永道-KY(6863-TW)所屬產業為通信網路業，主要業務為RFID電子標籤。近5日股價上漲13.15%，集中市場加權指數上漲0.6%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/07/24 99.10 1.5 1.51% 0.0
2025/07/24 160.0 5.5 3.44% 0.0
2024/07/25 227.5 3.0 1.32% 0.0
2023/07/27 156.5 1.98 1.27% 0.0

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