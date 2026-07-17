盤後速報 - 永道-KY(6863)下週(7月24日)除息1.5元，預估參考價97.6元
鉅亨網新聞中心
永道-KY(6863-TW)下週(7月24日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.5元。
以今日(7月17日)收盤價99.10元計算，預估參考價為97.6元，息值合計為1.5元，股息殖利率1.51%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月17日)收盤價做計算，僅提供參考）
永道-KY(6863-TW)所屬產業為通信網路業，主要業務為RFID電子標籤。近5日股價上漲13.15%，集中市場加權指數上漲0.6%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/07/24
|99.10
|1.5
|1.51%
|0.0
|2025/07/24
|160.0
|5.5
|3.44%
|0.0
|2024/07/25
|227.5
|3.0
|1.32%
|0.0
|2023/07/27
|156.5
|1.98
|1.27%
|0.0
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