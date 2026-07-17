盤中速報 - 其 他類股表現疲軟，跌幅1.92%，總成交額32.06億
鉅亨網新聞中心
台股今日其他業類股表現疲軟，17日13:04相關指數下跌1.92%，總成交額32.06億元，大盤占比0.31%。
該產業上漲家數2、下跌家數48、平盤家數2。領跌個股雷虎(8033-TW)17日13:00股價下跌24元，報219.0元，跌幅9.88%。
其 他近5日上漲3.01%，集中市場加權指數上漲0.6%，產業指數漲幅表現優於大盤。
產業指數績效
|漲跌幅
|其 他
|集中市場加權指數
|近一週
|+3.01%
|+0.6%
|近一月
|+2.51%
|-0.4%
|近三月
|+4.52%
|+22.87%
|近六月
|+4.82%
|+45.26%
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