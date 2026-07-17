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盤中速報 - 其 他類股表現疲軟，跌幅1.92%，總成交額32.06億

鉅亨網新聞中心

台股今日其他業類股表現疲軟，17日13:04相關指數下跌1.92%，總成交額32.06億元，大盤占比0.31%。

該產業上漲家數2、下跌家數48、平盤家數2。領跌個股雷虎(8033-TW)17日13:00股價下跌24元，報219.0元，跌幅9.88%。

其 他近5日上漲3.01%，集中市場加權指數上漲0.6%，產業指數漲幅表現優於大盤。

產業指數績效


漲跌幅 其 他 集中市場加權指數
近一週 +3.01% +0.6%
近一月 +2.51% -0.4%
近三月 +4.52% +22.87%
近六月 +4.82% +45.26%

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台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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集中市場加權指數42671.27-6.47%
雷虎219-9.88%

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