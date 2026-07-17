鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-07-17 13:38

大樂透連槓 19 期，今（17）日頭獎上看 7 億元，創下自第 5 屆開辦以來最高頭獎紀錄，吸引不少民眾躍躍欲試。除了高額頭獎外，端午加碼活動也進入最後倒數，尚有 6 組 100 萬元獎項待送出。若今日僅開出 1 組百萬加碼獎且由單注獨得，該名幸運兒最高可獨拿 600 萬元獎金，高額頭獎與加碼獎的雙重誘因，讓投注站買氣升溫，民眾紛紛把握最後機會試手氣。

大樂透頭獎已連續 19 期未開出，本期頭獎獎金預估上看 7 億元，若由一人獨得，將成為本屆大樂透單注頭獎最高金額紀錄。根據台灣彩券公司統計，第 5 屆大樂透開辦至今，頭獎已開出 56 次、共 62 注，其中約 14.5% 的中獎者採用包牌方式投注，顯示包牌策略在提高中獎機率上具備一定優勢。透過 7 連碰包牌，民眾以 350 元投注，能將中獎機率提升至 7 倍，若幸運中獎，除了能帶走頭獎，還能額外囊括多注參獎或貳獎。

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端午加碼活動自 6 月 5 日開跑以來，截至 7 月 14 日已送出 94 組 100 萬元，總計有 104 注中獎，遍布全國 16 個縣市。其中，台北市與台中市表現最亮眼，各開出 20 注，新北市以 17 注居次，高雄市則以 15 注位列第三。數據顯示，超過 7 成的中獎者採用電腦選號，採包牌方式中獎者約占 19%，且以 350 元的 7 連碰最受歡迎，在包牌中獎者中占比達 6 成。