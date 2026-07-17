盤中速報 - 印能科技(7734)急跌-3.22%報2985.0元，成交158張
鉅亨網新聞中心
印能科技(7734-TW)近5分K跌速3.22%，17日10:28報2985.0元，成交158張，今日跌幅為5.54％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
印能科技(7734-TW)近5日股價上漲11.46% ，所屬產業為半導體業，相關半導體類指數 下跌 2.84%。櫃買市場加權指數 下跌 4.23%， 股價漲幅表現優於大盤 。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+318 張
- 外資買賣超：+162 張
- 投信買賣超：+123 張
- 自營商買賣超：+33 張
- 融資增減：+44 張
- 融券增減：0 張
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