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盤中速報 - 印能科技(7734)急跌-3.71%報2985.0元，成交127張

鉅亨網新聞中心

印能科技(7734-TW)近5分K跌速3.71%，16日09:22報2985.0元，成交127張，今日跌幅為1.97％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

印能科技(7734-TW)近5日股價上漲8.94% ，所屬產業為半導體業，相關半導體類指數 上漲 2.63%。櫃買市場加權指數 下跌 1.18%， 股價漲幅表現優於大盤 。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+223 張
  • 外資買賣超：+167 張
  • 投信買賣超：+25 張
  • 自營商買賣超：+31 張
  • 融資增減：-23 張
  • 融券增減：-6 張


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