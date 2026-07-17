鉅亨網編譯陳又嘉 2026-07-17 10:30

《巴隆周刊》報導，美國最大無線通訊業者威訊通訊 (Verizon Communications)(VZ-US) 宣布，將裁減約 3,000 名員工，縮減直營零售門市數量，並調整組織架構，持續推動新任執行長 Daniel Schulman 主導的成本削減計畫。

威訊周四 (16 日) 表示，將裁撤 2,500 名零售部門員工及 500 名企業部門員工，並出售 274 家直營門市，使直營門市總數降至約 1,000 家。根據《巴隆》取得的內部電子郵件及會議內容，公司也將重整部分部門。

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依威訊截至 2025 年底共 89,900 名員工計算，本次裁員約占整體人力 3.3%。

威訊發言人表示，公司正將 274 家直營門市轉由加盟業者經營。公司稍早發給員工的內部信件也指出，現有部分直營零售門市將於 8 月 16 日起由第三方零售商接手營運。

Schulman 自去年 10 月接任執行長以來，便將削減成本列為首要任務。他今年 1 月在財報會議上表示，公司目標於 2026 年節省 50 億美元營運支出，其中「相當大一部分」將來自人力精簡及其他成本控制措施。

去年 11 月，威訊曾裁撤約 1.3 萬名員工，創下公司史上最大規模裁員，今年 5 月則再宣布一波較小規模的人事精簡。

根據公司內部信件，縮減直營門市後，威訊將把資源投入打造更高品質的門市體驗。此外，威訊產品也持續透過好市多 (Costco)、Best Buy 等大型零售通路銷售。