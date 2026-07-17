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盤中速報 - 迅杰(6243)急跌-6.15%報48.05元，成交2,172張

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迅杰(6243-TW)近5分K跌速6.15%，17日09:08報48.05元，成交2,172張，今日漲幅為0.21％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

迅杰(6243-TW)近5日股價上漲21.24% ，所屬產業為半導體業，相關半導體業 上漲 1.02%。集中市場加權指數 上漲 0.6%， 股價漲幅表現優於大盤 。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+462 張
  • 外資買賣超：+465 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-3 張
  • 融資增減：+123 張
  • 融券增減：+152 張


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