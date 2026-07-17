盤中速報 - 迅杰(6243)急跌-6.15%報48.05元，成交2,172張
鉅亨網新聞中心
迅杰(6243-TW)近5分K跌速6.15%，17日09:08報48.05元，成交2,172張，今日漲幅為0.21％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
迅杰(6243-TW)近5日股價上漲21.24% ，所屬產業為半導體業，相關半導體業 上漲 1.02%。集中市場加權指數 上漲 0.6%， 股價漲幅表現優於大盤 。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+462 張
- 外資買賣超：+465 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-3 張
- 融資增減：+123 張
- 融券增減：+152 張
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