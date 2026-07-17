盤中速報 - 揚博(2493)大跌7.04%，報218元
鉅亨網新聞中心
揚博(2493-TW)17日09:06股價下跌16.5元，報218.0元，跌幅7.04%，成交717張。
揚博(2493-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為印刷電路板(PCB)製程、檢測設備及製程用各式化學藥水。液晶顯示器(LCD)製程、檢測設備。半導體製程、檢測設備、材料及製程用各式化學品。
近5日股價下跌14.42%，集中市場加權指數上漲0.6%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+2,303 張
- 外資買賣超：+2,559 張
- 投信買賣超：-89 張
- 自營商買賣超：-167 張
- 融資增減：-2,028 張
- 融券增減：+394 張
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