鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合報導 2026-07-17 11:32

國際快時尚品牌 ZARA 在中國市場的門市調整仍在繼續。據《紅星資本局》報導，ZARA 廣州番禺萬達廣場店這家經營長達 11 年的門市，將於 7 月 24 日正式停業，這也是番禺區內唯一一家 ZARA 線下直營店。

ZARA再關一店，今年來全中國收掉10家門市。（圖：Shutterstock）

據《界面新聞》16 日（周四）報導，該門市關閉後，ZARA 在廣州全城僅保留天環廣場、樂峰廣場兩家核心商圈門市。

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ZARA 廣州番禺萬達廣場店入口已張貼官方紙質閉店通知，標注閉店原因為公司業務調整。公告同步公示售後方案，消費者如有任何關於產品的售後問題（例如產品退換貨等），可聯繫在線客服跟進。

聯商網的數據顯示，2026 年上半年 ZARA 已在中國關停 10 家線下門市，先後撤出長春、南昌、溫州等多座二三線城市。

今年以來，ZARA 啟動密集門市調整，上海松江印象城店、長沙薈聚中心店、長沙北辰三角洲大悅城店、上海虹橋南豐城店、溫州印象城 MEGA 店、龍湖北京長楹天街店、杭州西溪印象城店等 7 家門市相繼宣布停止營運。

其中營運超過 12 年的杭州西溪印象城店關閉時，不少當地消費者在社交平台分享了懷舊打卡內容，感嘆「青春裡的快時尚記憶正在慢慢退場」。

與二三線城市持續撤場形成強烈反差的是，ZARA 在上海核心商圈呈現「逆勢重倉」態勢。6 月 6 日，ZARA 於淮海中路開出全新五層獨棟旗艦店，總面積近 2,000 平方公尺，毗鄰環貿 iapm。該店不僅首次引入 Zara Salon 一對一穿搭定制服務，還搶先上架新中式、拿破崙系列等獨家新品。

此前，南京東路旗艦店已完成翻新，南京新街口旗艦店亦持續營運。ZARA 所屬的 Inditex 集團旗下中高檔品牌 Massimo Dutti 也計劃今年於淮海中路再開一家全新旗艦店。

ZARA 小程式顯示，本次廣州番禺萬達廣場門市閉店後，中國還有 53 家 ZARA 門市和 11 家 ZARA HOME，主要集中在北京、上海、深圳等核心城市。

這種「冰火兩重天」的布局背後，是 ZARA 主動推進「關小店、開大店」戰略。品牌將資源向一線城市核心商圈集中，用獨棟大店承載體驗、服務和獨家貨品，從而吸引周邊城市高淨值客群，相比過去分散布點模式，新策略的投入產出比明顯更高。

ZARA 的門市調整並非個案，而是整個快時尚行業格局重構的縮影。「關小開大」已成行業共識，核心驅動力在於消費場景變革。

隨著線上零售分流了基礎購買需求，線下門市的功能已從「售貨場」轉化為「品牌體驗中心」。大店能提供更長的留存時間、更全的 SKU 展示及更強的社交打卡屬性。

在這一背景下，優衣庫、H&M 等國際品牌也在進行類似渠道調整。