網路攻擊衝擊供應鏈 可口可樂旗下fairlife美國產線停擺

鉅亨網編譯許家華 2026-07-17 06:30

可口可樂 (KO-US) 週四 (16 日) 表示，旗下全資乳品公司 fairlife 因遭第三方未授權存取部分資訊系統，包括生產相關系統，已暫時停止美國所有生產作業，並與外部資安專家合作展開調查，同時通知執法機關介入處理。

（圖：REUTERS/TPG）

可口可樂指出，總部位於芝加哥的 fairlife 在偵測到資安事件後，立即啟動事故應變及營運持續計畫，以降低事件對營運造成的衝擊。目前受影響的主要為美國境內生產設施，公司正全力恢復相關系統與生產作業。

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fairlife 表示，初步調查顯示，第三方曾未授權存取公司部分資訊系統，其中包含與生產有關的系統，因此公司決定預防性暫停美國工廠生產，以確保營運安全。公司已聘請外部資安專家及顧問協助進行鑑識與調查，釐清事件原因及影響範圍。

可口可樂強調，此次資安事件並未影響產品品質或食品安全，市面上的產品仍可安心食用，公司將在確認系統安全無虞後，逐步恢復美國生產設施運作。

相較之下，fairlife 位於加拿大的生產基地目前未受事件波及，仍維持正常生產與供貨，公司未透露美國停產可能持續多久，也未說明是否會對市場供應造成影響。

近年來，食品與飲料產業頻繁成為駭客攻擊目標，勒索軟體及供應鏈攻擊事件持續增加。分析人士指出，製造業營運高度依賴資訊系統，一旦生產控制系統遭入侵，企業通常會選擇暫停生產，以避免事件進一步擴大或影響產品品質。