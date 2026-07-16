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鉅亨速報 - Factset 最新調查：JB亨特運輸服務(JBHT-US)EPS預估上修至7.71元，預估目標價為315.00元

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根據FactSet最新調查，共24位分析師，對JB亨特運輸服務(JBHT-US)做出2026年EPS預估：中位數由7.46元上修至7.71元，其中最高估值8.25元，最低估值7.35元，預估目標價為315.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值8.25(7.85)11.2514.2513.89
最低值7.35(7.29)99.613.39
平均值7.71(7.51)9.9611.9113.64
中位數7.71(7.46)1012.1513.64

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值139.43億159.11億173.19億181.22億
最低值127.41億137.53億143.64億166.77億
平均值134.62億146.94億159.80億174.00億
中位數135.75億146.81億161.02億174.00億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS7.149.216.975.566.12
營業收入121.68億148.14億128.30億120.87億119.99億

詳細資訊請看美股內頁：
JB亨特運輸服務(JBHT-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSJBHT

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