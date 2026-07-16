鉅亨速報 - Factset 最新調查：JB亨特運輸服務(JBHT-US)EPS預估上修至7.71元，預估目標價為315.00元
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根據FactSet最新調查，共24位分析師，對JB亨特運輸服務(JBHT-US)做出2026年EPS預估：中位數由7.46元上修至7.71元，其中最高估值8.25元，最低估值7.35元，預估目標價為315.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|8.25(7.85)
|11.25
|14.25
|13.89
|最低值
|7.35(7.29)
|9
|9.6
|13.39
|平均值
|7.71(7.51)
|9.96
|11.91
|13.64
|中位數
|7.71(7.46)
|10
|12.15
|13.64
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|139.43億
|159.11億
|173.19億
|181.22億
|最低值
|127.41億
|137.53億
|143.64億
|166.77億
|平均值
|134.62億
|146.94億
|159.80億
|174.00億
|中位數
|135.75億
|146.81億
|161.02億
|174.00億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|7.14
|9.21
|6.97
|5.56
|6.12
|營業收入
|121.68億
|148.14億
|128.30億
|120.87億
|119.99億
詳細資訊請看美股內頁：
JB亨特運輸服務(JBHT-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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