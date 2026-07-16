鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：SM能源(SM-US)EPS預估下修至6.84元，預估目標價為37.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共16位分析師，對SM能源(SM-US)做出2026年EPS預估：中位數由6.95元下修至6.84元，其中最高估值8.36元，最低估值5.84元，預估目標價為37.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值8.36(8.36)9.6210.278.59
最低值5.84(5.84)5.435.547.49
平均值6.92(6.95)7.347.718.04
中位數6.84(6.95)7.197.238.04

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值76.13億80.02億79.69億73.13億
最低值62.68億64.71億70.13億73.13億
平均值71.68億73.98億74.34億73.13億
中位數72.43億74.65億73.67億73.13億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS0.298.966.866.675.64
營業收入26.23億33.59億23.74億26.90億31.54億

詳細資訊請看美股內頁：
SM能源(SM-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSSM

相關行情

台股首頁我要存股
SM能源29.93+0.71%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty