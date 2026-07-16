鉅亨速報 - Factset 最新調查：SM能源(SM-US)EPS預估下修至6.84元，預估目標價為37.00元
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根據FactSet最新調查，共16位分析師，對SM能源(SM-US)做出2026年EPS預估：中位數由6.95元下修至6.84元，其中最高估值8.36元，最低估值5.84元，預估目標價為37.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|8.36(8.36)
|9.62
|10.27
|8.59
|最低值
|5.84(5.84)
|5.43
|5.54
|7.49
|平均值
|6.92(6.95)
|7.34
|7.71
|8.04
|中位數
|6.84(6.95)
|7.19
|7.23
|8.04
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|76.13億
|80.02億
|79.69億
|73.13億
|最低值
|62.68億
|64.71億
|70.13億
|73.13億
|平均值
|71.68億
|73.98億
|74.34億
|73.13億
|中位數
|72.43億
|74.65億
|73.67億
|73.13億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|0.29
|8.96
|6.86
|6.67
|5.64
|營業收入
|26.23億
|33.59億
|23.74億
|26.90億
|31.54億
詳細資訊請看美股內頁：
SM能源(SM-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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