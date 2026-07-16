盤後速報 - 中化控股(3716)下週(7月23日)除息1元，預估參考價33.5元
鉅亨網新聞中心
中化控股(3716-TW)下週(7月23日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1元。
以今日(7月16日)收盤價34.50元計算，預估參考價為33.5元，息值合計為1.0元，股息殖利率2.91%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月16日)收盤價做計算，僅提供參考）
中化控股(3716-TW)所屬產業為生技醫療業，主要業務為一般投資業。近5日股價下跌1.56%，集中市場加權指數下跌0.22%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/07/23
|34.50
|1.00373
|2.91%
|0.0
|2025/07/24
|35.15
|1.017
|2.89%
|0.0
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