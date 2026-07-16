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盤後速報 - 中化控股(3716)下週(7月23日)除息1元，預估參考價33.5元

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中化控股(3716-TW)下週(7月23日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1元。

以今日(7月16日)收盤價34.50元計算，預估參考價為33.5元，息值合計為1.0元，股息殖利率2.91%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月16日)收盤價做計算，僅提供參考）

中化控股(3716-TW)所屬產業為生技醫療業，主要業務為一般投資業。近5日股價下跌1.56%，集中市場加權指數下跌0.22%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/07/23 34.50 1.00373 2.91% 0.0
2025/07/24 35.15 1.017 2.89% 0.0

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