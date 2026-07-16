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昇達科(3491-TW)下週(7月23日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利6.8元。
以今日(7月16日)收盤價1310.00元計算，預估參考價為1303.2元，息值合計為6.8元，股息殖利率0.52%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月16日)收盤價做計算，僅提供參考）
昇達科(3491-TW)所屬產業為通信網路業，主要業務為低軌道衛星及微波高頻通訊元件設計研發與製造。微波高頻通訊元件-濾波器、雙工器之設計研發與製造。微波高頻通訊元件-天線及其他被動元件之設計研發與製造。近5日股價下跌5.91%，櫃買市場加權指數下跌1.18%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/07/23
|1310.00
|6.8
|0.52%
|0.0
|2025/07/21
|360.0
|6.4885
|1.8%
|0.0
|2024/07/22
|300.0
|3.351
|1.12%
|0.0
|2023/07/25
|153.5
|3.9571
|2.58%
|0.0
|2022/07/05
|138.0
|4.0
|2.9%
|0.0
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