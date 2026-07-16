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盤中速報 - 晶豪科(3006)大跌7.11%，報222元

鉅亨網新聞中心

晶豪科(3006-TW)16日12:17股價下跌17元，報222.0元，跌幅7.11%，成交10,835張。

晶豪科(3006-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為動、靜態隨機存取記憶體(DRAM/SRAM)、快閃記憶體(FLASH)。類比積體電路、類比與數位混合積體電路。與本公司業務相關之產品設計及研發之技術服務。

近5日股價上漲10.9%，集中市場加權指數下跌0.22%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+11,258 張
  • 外資買賣超：+11,835 張
  • 投信買賣超：-7 張
  • 自營商買賣超：-570 張
  • 融資增減：-1,483 張
  • 融券增減：+199 張

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