盤中速報 - 晶豪科(3006)大跌7.11%，報222元
鉅亨網新聞中心
晶豪科(3006-TW)16日12:17股價下跌17元，報222.0元，跌幅7.11%，成交10,835張。
晶豪科(3006-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為動、靜態隨機存取記憶體(DRAM/SRAM)、快閃記憶體(FLASH)。類比積體電路、類比與數位混合積體電路。與本公司業務相關之產品設計及研發之技術服務。
近5日股價上漲10.9%，集中市場加權指數下跌0.22%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+11,258 張
- 外資買賣超：+11,835 張
- 投信買賣超：-7 張
- 自營商買賣超：-570 張
- 融資增減：-1,483 張
- 融券增減：+199 張
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 盤中速報 - 晶豪科(3006)股價拉至漲停，漲停價239.0元，成交5,830張
- 盤中速報 - 晶豪科(3006)大漲7.36%，報233.5元
- 盤中速報 - 晶豪科(3006)股價殺至跌停，跌停價205.5元，成交9,420張
- 〈焦點股〉SK海力士暴跌12% 記憶體賣壓蔓延至台股
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇