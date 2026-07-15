鉅亨速報 - Factset 最新調查：美高梅度假村國際(MGM-US)EPS預估下修至1.72元，預估目標價為50.00元
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根據FactSet最新調查，共17位分析師，對美高梅度假村國際(MGM-US)做出2026年EPS預估：中位數由1.78元下修至1.72元，其中最高估值2.06元，最低估值1.24元，預估目標價為50.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|2.06(2.06)
|3.01
|3.35
|最低值
|1.24(1.24)
|1.3
|1.56
|平均值
|1.73(1.74)
|2.16
|2.67
|中位數
|1.72(1.78)
|2.21
|2.82
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|178.67億
|183.10億
|187.28億
|最低值
|167.78億
|171.05億
|180.18億
|平均值
|176.62億
|179.14億
|183.43億
|中位數
|176.86億
|179.44億
|182.86億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|2.41
|3.49
|3.19
|2.40
|0.76
|營業收入
|96.80億
|131.27億
|161.64億
|172.41億
|175.38億
詳細資訊請看美股內頁：
美高梅度假村國際(MGM-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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