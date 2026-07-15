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鉅亨速報 - Factset 最新調查：美高梅度假村國際(MGM-US)EPS預估下修至1.72元，預估目標價為50.00元

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根據FactSet最新調查，共17位分析師，對美高梅度假村國際(MGM-US)做出2026年EPS預估：中位數由1.78元下修至1.72元，其中最高估值2.06元，最低估值1.24元，預估目標價為50.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年
最高值2.06(2.06)3.013.35
最低值1.24(1.24)1.31.56
平均值1.73(1.74)2.162.67
中位數1.72(1.78)2.212.82

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年
最高值178.67億183.10億187.28億
最低值167.78億171.05億180.18億
平均值176.62億179.14億183.43億
中位數176.86億179.44億182.86億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS2.413.493.192.400.76
營業收入96.80億131.27億161.64億172.41億175.38億

詳細資訊請看美股內頁：
美高梅度假村國際(MGM-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSMGM

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