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盤中速報 - Paypal控股(PYPL-US)大漲13.49%，報53.76美元

鉅亨網新聞中心

Paypal控股(PYPL-US)截至台北時間15日21:52股價上漲6.39美元，報53.76美元，漲幅13.49%，成交量33,100,644（股），盤中最高價55.00美元、最低價53.44美元。

美股指數盤中表現

Paypal控股(PYPL-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：+3.77%
  • 近 1 月：+14.06%
  • 近 3 月：-1.25%
  • 近 6 月：-17.85%
  • 今年以來：-18.86%

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美股美股盤中盤中速報Paypal控股

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Paypal控股54.9903+16.1%

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