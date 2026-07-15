鉅亨速報

盤中速報 - 費城半導體大跌1.01%，報12533.59點

鉅亨網新聞中心

截至台北時間15日09:51，費城半導體下跌128.34點（或1.01%），暫報12533.59點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：+2.94%
  • 近 1 月：-5.31%
  • 近 3 月：+37.27%
  • 近 6 月：+64.41%
  • 今年以來：+78.76%

焦點個股


費城半導體成分股以邁威爾科技(MRVL-US)領跌。邁威爾科技(MRVL-US)下跌3.97%；連貫(COHR-US)下跌3.47%；美光科技(MU-US)下跌3.45%；泰瑞達(TER-US)下跌3.21%；科磊(KLAC-US)下跌2.5%。

部分成分股表現相對穩健，博通(AVGO-US)上漲1.91%；凌雲邏輯(CRUS-US)上漲1.61%；安謀控股公司(ARM-US)上漲0.77%；思佳訊半導體(SWKS-US)上漲0.72%；恩智浦半導體(NXPI-US)上漲0.67%。


文章標籤

美股美股盤中美股指數盤中速報費城半導體

相關行情

台股首頁我要存股
費城半導體12039.80-4.91%
邁威爾科技201.715-9.32%
連貫281.95-9.27%
美光科技877.46-10.7%
泰瑞達326.065-7.69%
科磊216.77-5.90%
博通387.47-0.42%
凌雲邏輯137.0801-0.20%
安謀控股公司265.92-5.42%
思佳訊半導體55.89-1.22%
恩智浦半導體275.265-3.03%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty