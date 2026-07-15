盤中速報 - 費城半導體大跌1.01%，報12533.59點
鉅亨網新聞中心
截至台北時間15日09:51，費城半導體下跌128.34點（或1.01%），暫報12533.59點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+2.94%
- 近 1 月：-5.31%
- 近 3 月：+37.27%
- 近 6 月：+64.41%
- 今年以來：+78.76%
焦點個股
費城半導體成分股以邁威爾科技(MRVL-US)領跌。邁威爾科技(MRVL-US)下跌3.97%；連貫(COHR-US)下跌3.47%；美光科技(MU-US)下跌3.45%；泰瑞達(TER-US)下跌3.21%；科磊(KLAC-US)下跌2.5%。
部分成分股表現相對穩健，博通(AVGO-US)上漲1.91%；凌雲邏輯(CRUS-US)上漲1.61%；安謀控股公司(ARM-US)上漲0.77%；思佳訊半導體(SWKS-US)上漲0.72%；恩智浦半導體(NXPI-US)上漲0.67%。
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