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立視科技自 2025 年起將旗下: OTT 串流服務 - LiTV, ofiii、廣告服務 - LiAD，全面導入 AI 應用至今，從技術開發到營運模式、從使用者體驗到廣告效益皆全面開花，運用三大 AI 深化戰略，不僅落實在工作效率，更集中在產品與服務的競爭力提升，在同質市場中拉開差異化的優勢，讓 AI 成為驅動商業成長的新引擎，將為收視用戶帶來更沉浸式的個人化娛樂享受，同時也為廣告主創造更具效益的廣告溝通成效。
AI 深化戰略一：打造精準「內容偏好 x 廣告偏好」雙引擎
為了提升影音串流平台上的娛樂體驗並兼顧商業變現效率，立視科技自行開發設計以 AI 驅動數據分析模型，整合觀眾的影片觀看行為、瀏覽偏好與廣告互動足跡，透過智能排序與資料適配技術，預測用戶偏好與行為，建構核心推薦系統，同步優化影音內容推薦與廣告投放效益，實現了更加立體、動態的用戶輪廓分析，提供更精準的適性推薦，打造兼具個人化與高品質的使用體驗。
AI 深化戰略二：強化 CTV 家戶受眾圖譜，讓大螢廣告更具魅力
隨著台灣連網電視 CTV 普及率快速上升，家中大螢幕又回歸收視娛樂的重要角色，可同時享受過往傳統電視以及串流影視的豐富內容，品牌面臨的不再只是曝光問題，而是如何在家中大螢幕環境中實現精準溝通。
AI 深化戰略三：翻轉創意生產力，全面解鎖「輔助型 AI」協作流程
立視科技設計團隊採取「輔助型 AI 協作（AI-assisted Design）」策略， 將 AI 導入品牌視覺、廣告素材、場景延伸及互動設計等創作流程，協助設計師快速探索創意、優化細節並延伸多元素材，加速創意落地與素材製作流程，最終創意決策與設計品質仍由專業設計師全面把關。透過人機協作，不僅有效協助廣告主創意發想、縮短素材製作時程、降低人力與製作成本，也確保品牌視覺的一致性，為廣告主兼顧效率與品質。
以人為本，嚴格守護版權規範
面對 AI 科技的巨浪，企業在積極推動創新的同時，更應設立嚴格的風險防護網。在視覺生成與數據應用上，涉及代理商與版權方的素材均嚴格遵守版權規範與肖像合約約束，確保合規合法。
立視科技秉持上述原則打造安全與良好的用戶體驗，且更具備效益的廣告投放機制，透過 AI 戰略的實施，核心在於透過受眾瀏覽足跡與互動數據的打通，創造了『影音推薦』與『廣告推薦』的雙引擎；並讓 AI 輔助處理耗時的素材後製與延伸。這能讓團隊全心投入於更具溫度的內容營運、品牌體驗與核心創意，攜手為台灣觀眾帶來最高品質的智慧娛樂生活。
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