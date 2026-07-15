盤後速報 - 昆盈(2365)次交易(16)日除息0.3元，參考價32.4元
鉅亨網新聞中心
昆盈(2365-TW)次交易(16)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.3元。
首日參考價為32.4元，相較今日收盤價32.70元，息值合計為0.3元，股息殖利率0.92%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/07/16
|32.70
|0.3
|0.92%
|0.0
|2025/07/08
|34.55
|0.6
|1.74%
|0.0
|2024/07/25
|64.3
|0.3
|0.47%
|0.0
|2023/07/27
|11.8
|0.2
|1.69%
|0.0
|2022/08/11
|11.05
|0.2
|1.81%
|0.0
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